Absolut fahruntüchtig: Stark alkoholisierter PKW-Fahrer in Wittlich gestoppt

WITTLICH. Am 2.12.2025 kontrollierten die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Wittlich gegen 22.52 Uhr einen 28-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, als dieser in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,9 Promille absolut fahruntüchtig war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)