Trier: PTA (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit für die West-Apotheke gesucht – Online bewerben!

Sie möchten in einem modernen, engagierten Team arbeiten und Menschen kompetent beraten? Dann werden Sie Teil der West-Apotheke in Trier-West – einer etablierten und traditionsreichen Apotheke mit über 90 Jahren Geschichte!

Wir suchen ab sofort eine/n Pharmazeutisch-technische Assistent/in (PTA) (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit für unseren Standort in 54294 Trier.

Über uns:

Unsere West-Apotheke blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit über 93 Jahren sind wir im Stadtteil Trier-West verwurzelt, seit sechs Jahren unter neuer Leitung.

Gemeinsam mit der St. Petrus Apotheke im Gartenfeld-Viertel und der Apotheke am Viehmarkt bilden wir einen starken Filialverbund mit insgesamt 27 Mitarbeitenden.

Wir sind stolz auf unsere vielen Stammkundinnen und -kunden, die unsere persönliche Beratung und den familiären Umgang schätzen.

Das erwartet Sie bei uns:

✅ Attraktive Vergütung & Zusatzleistungen : Übertarifliches Gehalt, Zuschüsse zu Fahrtkosten oder Kinderbetreuung, Apothekenrente und weitere geldwerte Vorteile

🕒 Flexible Arbeitszeiten & angenehmes Miteinander : Digitale Zeiterfassung, kurze Mittwochs- und Freitagnachmittage, jeder zweite Samstag frei, gemeinsame Pausen und Teamaktionen

🏢 Moderner Arbeitsplatz : Klimatisierte, top-ausgestattete Apotheke mit Kommissionierautomat und Sterillabor (keine Zytostatika-Herstellung)

🚀 Entwicklung & Extras: Individuelle Fort- und Weiterbildungen, Smart-Cabrio zur Wochenendnutzung, Sportevents, Vereins-Partnerschaften

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung als PTA (m/w/d)

Freude am Beruf, Teamgeist und Zuverlässigkeit

Engagement und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kundschaft

Unser Plus:

📬 Bewerbungen werden 100 % vertraulich behandelt – auch wenn Sie sich derzeit in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden.

Wir vereinbaren gerne einen persönlichen Termin nach Feierabend, um uns kennenzulernen.

Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich jetzt ganz einfach online: HIER GEHTS ZUR BEWERBUNG

📍 West-Apotheke Trier

54294 Trier



💻 Weitere Infos unter: www.west-apotheke-trier.de