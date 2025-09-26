Nach versuchter Tötung in Kinderbeuern – 5.000 Euro ausgesetzt

KINDERBEUERN. Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Mittwochabend, dem 17. September, fahndet die Polizei weiter dem 20-Jährigen Tatverdächtigen sowie seinem Fahrzeug und bittet weiter um Unterstützung aus der Bevölkerung. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Trier eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise werden unter 0651/983-43390 an die Kriminalpolizei in Trier erbeten. Darüber hinaus wurde ein anonymes Hinweistelefon für Menschen eingerichtet, die ihre Identität bei der Mitteilung von Beobachtungen schützen möchten: +49 152 28 85 49 68.

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)