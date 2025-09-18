++ Kinderbeuern: Nach versuchter Tötung – Polizei fahndet nach Täter ++

KINDERBEUERN – Nach dem versuchten Tötungsdelikt am gestrigen Mittwochabend, dem 17. September, in Kinderbeuern (lokalo.de berichtete) fahndet die Polizei nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 20-jährige Verdächtige, Bartosz Kwiecinski, verließ die Tatörtlichkeit am gestrigen Abend mit einem schwarzen Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen WIL-B 1011. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Kurze dunkelblonde Haare, sportlich schlanke Statur.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittlich, unter 06571/92610 oder der Kriminalpolizei in Trier unter 0651/983-43390 zu melden.

Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass von dem Tatverdächtigen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht. Die Polizei gibt dennoch folgenden Hinweis: Sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie glauben, die Person erkannt zu haben.