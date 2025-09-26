Region: Diebstahlserie aus PKWs – Bargeld erbeutet – Autos teilweise unverschlossen

BAUMHOLDER/RUSCHBERG. Im Tatzeitraum vom 25.9. bis zum 26.9.2025 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion in Baumholder, insbesondere in Baumholder Stadtgebiet und Ruschberg, zu insgesamt acht Diebstählen bzw. versuchten Diebstählen aus PKWs.

Der oder die bislang unbekannten Täter öffneten hierbei zur Nachtzeit die geparkten Autos der Geschädigten und entwendeten Bargeld etc.. Teilweise waren die geparkten PKWs unverschlossen, was die Taten erleichterte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, geparkte Autos, gerade zur Nachtzeit, abzuschließen. Täterhinweise werden an die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910 erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Trier)