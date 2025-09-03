Saarland: Katze mit Luftgewehr angeschossen – zwei Geschosse im Körper des Tieres

SAARBRÜCKEN. Am Nachmittag des 2.9.2025 konnte ein Ehepaar aus der Lortzingstraße im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler ihre Katze jaulend im

Keller ihres Wohnhauses vorfinden. Aus Sorge um ihr Tier brachten die Halter ihre Katze zu einer Tierärztin.

Bei einer Röntgenuntersuchung der sechs Jahre alten Freigänger-Katze konnten in deren Körper zwei Diabolo-Geschosse eines Luftgewehres festgestellt werden. Die beiden Projektile müssen in den kommenden Tagen im Rahmen eines tierärztlichen Eingriffs operativ entfernt werden. Gegen den noch unbekannten Tierquäler ermittelt die Polizei u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897/9330 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)