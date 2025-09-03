RLP: Großaufgebot bei Dachstuhlbrand – hoher Sachschaden – Bewohner müssen ausziehen

ORBIS. Am Abend des 2.9.2025, gegen 22 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Morschheimer Straße. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus begeben und blieben unverletzt.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Göllheim, Winnweiler sowie Nordpfälzer Land waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise im unteren sechsstelligen Bereich einzuordnen sein. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandentstehung werden durch die Kriminalinspektion Worms übernommen. (Quellen: Polizeidirektion Worms, dpa)

