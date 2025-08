RLP: Betrunken gegen Baum geknallt – PKW völlig zerstört – Fahrer nur leicht verletzt

FRIESENHAGEN. Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei in Betzdorf ein Verkehrsunfall in Friesenhagen gemeldet. Eine Person sei eingeklemmt, aber ansprechbar. Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten einen bis zur Unkenntlichkeit zerstörten PKW vor.

Wie durch ein Wunder wurde der alkoholisierte 26-jährige PKW-Fahrer nur leicht verletzt und konnte selbstständig aus dem Wagen steigen. Folgender Unfallhergang wird angenommen: Auf einer geraden Strecke kam der 26-jährige Fahrer, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholintoxikation, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Gegen den jungen Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem muss er mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)