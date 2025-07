Vandalismus in Trier-Quint: Scheiben von zwei geparkten Autos eingeworfen

TRIER-QUINT. In der Schloßstraße in Trier-Quint kam es kürzlich zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten PKWs. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 26.6.2025, 17.00 Uhr, und dem 27.6.2025, 7.50 Uhr, gelegen haben.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die geparkten Fahrzeuge durch Einwerfen mehrerer Glasscheiben. Hierbei dürften Steine verwendet worden sein. Die Höhe der entstandenen Schäden ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, um sachdienliche Hinweise (Telefon: 06502/9157-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)