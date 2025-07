Mehrfach in den Gegenverkehr: Hochgefährliche Fahrweise auf B265 im Eifelkreis

OLZHEIM/PRÜM. Am 30.6.2025 wurde der Polizeiinspektion Prüm gegen ca. 21.40 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine auffällige Fahrweise eines weißen PKWs gemeldet, der die B265 aus Richtung Olzheim kommend in Fahrtrichtung Prüm befuhr. Hierbei soll das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr und teilweise auch von der Fahrbahn abgekommen sein.

Letztlich konnte das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch Personen, die durch die Fahrweise des weißen PKWs gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)