Luxemburg: Uhrenverkauf beabsichtigt – Mann mit vorgehaltenem Messer beraubt

LUXEMBURG-STADT. Gegen Mittag am 25.6.2025 wurde ein Diebstahl in der Rue Jules Fischer in Luxembourg-Bonnevoie gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte das Opfer antreffen.

Ersten Informationen zufolge hatte sich das Opfer mit einer Person zum Verkauf einer Uhr verabredet. Um sich ein Bild des Käufers zu machen, hatte er sich vorsichtshalber zunächst lediglich mit der Verpackung der Uhr zum Treffpunkt begeben. Dort wurde er von einem Mann unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, die Tüte auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Diebesgut. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)