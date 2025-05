Kidical Mass am 17. Mai: Fahrraddemo für kinderfreundlichen Verkehr in Trier

TRIER. Am Samstag, 17. Mai, rollt die Fahrraddemo „Kidical Mass“ durch Trier. Unter dem Motto „Schöner Radfahren in Trier – für Kinder und Erwachsene“ wollen die Veranstalter ein Zeichen setzen: für sichere, familienfreundliche Radwege und eine Stadt, in der auch die Jüngsten selbstständig auf zwei Rädern unterwegs sein können.

Die Aktion beginnt um 14:15 Uhr auf dem Viehmarkt und endet voraussichtlich gegen 15:00 Uhr wieder am Ausgangspunkt. Erwartet werden bis zu 100 Teilnehmende, darunter viele Kinder.

Verkehrsbehinderungen möglich

Während der rund einstündigen Fahrt kann es dabei punktuell zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Rücksicht und Geduld, insbesondere im Hinblick auf die teilnehmenden Kinder.

Die Route führt unter anderem über die Stresemannstraße, Zuckerbergstraße, Deutschherrenstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee und durch die Simeonstraße – einmal quer durch die Innenstadt, mit dem Ziel, Sichtbarkeit zu schaffen.

Hintergrund: Kinder aufs Rad – aber sicher

Die Initiative Kidical Mass ist Teil einer bundesweiten Bewegung, die sich für mehr Verkehrssicherheit, bessere Radinfrastruktur und kindgerechte Mobilität stark macht.

Hinweis für Autofahrende:

Wer also am Samstagnachmittag mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, sollte auf die Demo achten und gegebenenfalls Ausweichrouten nutzen.