Messerangriff in Cochem: 16-Jähriger sticht 19-Jährigen am Bahnhof nieder

COCHEM. Bereits am vergangenen Freitag, 9. Mai, kam es in der Nähe des Bahnhofs Cochem (Rheinland-Pfalz) zu einer Messerattacke, bei der ein 19-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei ein 16 Jahre alter Jugendlicher, der kurz nach der Tat festgenommen wurde. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Morgen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden jungen Männer in einen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere dem 19-Jährigen mit einem Messer eine schwere Verletzung zufügte.

Opfer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Das Opfer wurde nach der Messerattacke mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei erlitt der Mann schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Beide Personen kannten sich, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

16-Jähriger noch am Tatort festgenommen

Der 16-jährige Tatverdächtige wurde zeitnah in Tatortnähe festgenommen. Die Polizei betont ausdrücklich, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Der Bereich um den Bahnhof war zeitweise abgesperrt.

(Quelle: Polizei / dpa)