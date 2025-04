Spitzenspiel in der Arena: Gladiators Trier empfangen Science City Jena

Tip-Off ist am Samstag um 19:30 Uhr. Das Hinspiel in Jena endete mit 91:85 Auswärtssieg der Gladiatoren.

TRIER. Die sportlichen Vorzeichen vor dem ProA-Spitzenspiel der Gladiators und Science City am Samstag sind klar: Jena wird als Spitzenreiter in die Ende April startenden Playoffs gehen, die Gladiatoren folgen als Zweitplatzierte.

Dennoch erwartet die Zuschauer am save IT first Spieltag ein hochklassiges Duell der beiden stärksten Teams der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Bereits das Hinspiel in Jena gestaltete sich als packende Partie, in der die Gladiatoren letztlich mit 91:85 die Oberhand behielten. Nach einer beeindruckenden Siegesserie von 18 Partien mussten sich die Thüringer am letzten Spieltag den Eisbären Bremerhaven nach Verlängerung mit 102:107 geschlagen geben und werden dementsprechend motiviert an die Mosel reisen.

Rund um das absolute Topspiel der ProA können sich die Fans und Zuschauer auf einige Aktionen der save IT first, dem IT-Partner der Gladiatoren, freuen.

Ähnlich wie die Gladiatoren besticht auch das Jenaer Team durch eine sehr tiefe Rotation und viel Erfahrung auf ProA- und BBL-Level. Statistisch werden die Thüringer von Zachery Cooks mit 17,1 Punkten pro Spiel angeführt. Nachverpflichtung Tyler Nelson und Flügelspieler Robin Christen folgen mit jeweils 15,7 Punkten pro Spiel und auch Chris Carter (11,7), Lorenz Bank (11,4) und Rasheed Moore (10,3) liefern zweistellige Punktewerte im Durchschnitt. Doch auch die weitere Rotation um Raymar Morgan, Kristoffer Krause, Raphael Falkenthal, Alex Herrera, Stefan Haukohl und Robin Lodders bringt viel Qualität und Erfahrung mit. Auch im teamstatistischen Vergleich zeigt sich, dass Jena und Trier die aktuell stärksten Teams der gesamten Liga sind. Mit 94,2 (Trier) und 92,9 (Jena) Punkten pro Spiel stellen die Kontrahenten die stärksten Offensiven der Liga und auch bei Feldwurfquote, Rebounds und der Efficiency belegen Jena und Trier die Spitzenplätze der ProA.

„Wenn ich dem Spiel einen Titel geben müsste, wäre es „Spitzenspiel ohne Druck“. Beide Teams haben ihre Position in der Tabelle gefestigt und bereiten sich nun intensiv auf die Playoffs vor. Wir haben in den letzten zwei Spielen zusammen fast 250 Punkten erzielt und wollen unbedingt an diesen offensiven Rhythmus anknüpfen.

Jena spielt extrem harte und intensive Verteidigung, daher wird sich für uns auch zeigen, wie wir den nächsten Schritt Richtung Playoffs gehen können. Von daher ist es ein perfekter Test zu einem sehr guten Zeitpunkt. Die Mannschaft hat sehr gut trainiert und bis auf ein paar Erkältungen sind soweit alle Spieler fit. Wir spielen zuhause und haben es als eines der wenigen Teams geschafft in Jena zu gewinnen. Wir haben einen Gameplan ausgearbeitet, der sich auf unsere Stärken besinnt und es ist eine tolle Gelegenheit vor vollem Haus zu zeigen wo wir stehen und Dinge auszuprobieren“, sagt Jacques Schneider, Cheftrainer der Gladiators Trier vor dem Spitzenspiel am save IT first Spieltag.