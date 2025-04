Trier: Wie die Stadtbusse an Ostern fahren

TRIER. An Gründonnerstag, 17. April 2025, fahren die Busse der Stadtwerke Trier nach Freitags-Fahrplan mit letzter Abfahrt um 2:15 Uhr am Hauptbahnhof.

An Karfreitag, 18. April, und Ostermontag, 21. April 2025, fahren die SWT-Busse nach Sonntagsfahrplan.

Das bedeutet, die Busse starten vor 8 Uhr in den Stadtteilen und treffen sich um 8:15 Uhr zum ersten Anschluss am Hauptbahnhof. Die letzte Abfahrt am Hauptbahnhof ist um 0:15 Uhr.

Am Ostersamstag gilt der normale Samstagsfahrplan mit letzter Abfahrt um 2:15 Uhr am Hauptbahnhof.

Das Smart-Shuttle ist freitags, samstags und sonntags von 2:30 Uhr bis 8:30 Uhr und täglich von 9 bis 21 Uhr buchbar. Fragen zum Fahrplan beantwortet gerne das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder unter 0651 71 72 73.