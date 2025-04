++ Region: Regen und Sonne im Wechsel zum Wochenstart ++

Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Die einzige Konstante: Es bleibt frühlingshaft warm.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Am Sonntag und zum Start der Karwoche wechseln sich Regen und Sonne in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Palmsonntag zwischen Eifel und Westerwald und in der Vorderpfalz auch regnen.

Ab dem Nachmittag heitert es laut DWD dann in beiden Bundesländern auf – bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Zu Beginn der Woche am Montag ist nach Angaben der Meteorologen dann die Sonne vorherrschend: Es wird größtenteils heiter und bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad.

In der Nacht ziehen dann jedoch einige Wolken auf. Das zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst auch am Dienstag, an dem es wechselhaft bis stark bewölkt werden soll – zeitweise kann es auch zu Regenschauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen bleiben stabil zwischen 17 und 21 Grad. (Quelle: dpa)