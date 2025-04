RLP: 17-jährige Krad-Fahrerin verliert Kontrolle – Krankenhaus

BURRWEILER. Am Freitag, den 11. April 2025, gegen 17.50 Uhr, stürzte eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad auf der K58 bei Burrweiler. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und rutschte seitlich weg.

Die Fahrerin zog sich einen Knöchelbruch zu und wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 14-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. (Quelle: Polizeidirektion Landau)