++ Update Trier-Ehrang: Krankenwagenbesatzung rettet verunglückte Autofahrerin aus der Kyll ++

TRIER-EHRANG. Ungewöhnlicher Einsatz für die Rettungskräfte: In Trier-Ehrang fuhr am Dienstagmittag eine Autofahrerin, die nach ersten Erkenntnissen den Kreisel an der Kyllstraße Richtung Kordel verlassen wollte, die Böschung hinunter und landete mit ihrem Fahrzeug in der Kyll.

Die zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Krankentransportwagens des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) rettete die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug und übernahm die Erstversorgung. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier brachten die Frau dann mit einer Schleifkorbtrage die Böschung hinauf und übergaben sie dem Rettungsdienst.

Frau kommt mit Rettungswagen in Krankenhaus

Anschließend brachte ein Rettungswagen die Frau zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Öl oder Benzin sind bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht ausgetreten, vorsorglich legte die Feuerwehr so genannte Ölschlängel um das verunglückte Fahrzeug, das im Anschluss an den Einsatz von einer Privatfirma geborgen wird.

Während des Einsatzes war die Kyllstraße gesperrt. Im Einsatz waren rund 20 Feuerwehrleute sowie das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei Schweich.