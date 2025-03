Trierer PTA-Schule verabschiedet 22 Fachkräfte für die Apotheke

TRIER. Sie starten jetzt ins Berufsleben: 22 Schülerinnen und Schüler der Trierer Gesundheitsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA) haben in den letzten 12 Monaten ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Hinter ihnen liegen zwei herausfordernde Schuljahre und ein sechsmonatiges Praktikum in der Apotheke.

Im Kurfürstlichen Palais in Trier feierten sie mit Lehrerinnen, Freunden und Familie die Übergabe der Abschlusszeugnisse. Wer etwas aus der Apotheke braucht, wird dort mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Pharmazeutisch-technischen Assistentin oder einem Pharmazeutisch-technischen Assistenten bedient und beraten. Die Apothekenfachkräfte verkaufen nicht nur Tabletten, sondern stellen auch Rezepturen wie Salben, Zäpfchen, Tees oder Kapseln her und beraten Kunden über die Anwendung und Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Sie können den Blutdruck messen oder den Blutzuckerwert bestimmen und so Kunden bei der individuellen Gesundheitsvorsorge helfen. Hinter den Kulissen prüfen und kontrollieren sie die eingehenden Waren und die Qualität der Ausgangsstoffe, aus denen sie später selbst Arzneimittel herstellen.

Die Absolventinnen und Absolventen der Trierer PTA-Schule sind für ihren künftigen Job gut gerüstet: Arbeitsmöglichkeiten gibt es beispielsweise in der pharmazeutischen Industrie, dem Großhandel oder dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Die allermeisten PTA arbeiten jedoch in Apotheken. Durch ihre Allrounder-Fähigkeiten bleiben sie auch in Zeiten von Online-Apotheken unersetzlich. Die Situation auf dem Stellenmarkt ist sehr gut, PTA werden händeringend gesucht.

Die Absolventinnen und Absolventen sind:

Majed Alhassan, Vanessa Ehl, Julian Gräff, Jana Hild, Freya Kristin Lauer, Elena Mertes, Anna Niederprüm, Abeer Obeid, Paula Schnubel, Elisa Stork, Sophie Weber, Martina Wendel, Giovanna Russello, Violina Spurk, Barbara Schwarz, Sarah Böhm, Diana Feis, Lena Maria Klein, Saskia Lind, Alessia Terrasi, Lisa Marie Caspary, Nour Abo Oun. (Quelle: Landesuntersuchungamt Rheinland-Pfalz)