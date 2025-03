OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich die Menschen auf frühlingshaftes Wetter freuen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 13 bis 17 Grad. Dazu scheint überall die Sonne und es bleibt trocken.

In der Nacht kann es erneut frostig werden. Auch in den kommenden Tagen bleibt es freundlich bis heiter. Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 16 bis 20 Grad, am Freitag sogar auf 18 bis 23 Grad. Auch in der Nacht wird es milder. (Quelle: dpa)