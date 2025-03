SSV Trier überzeugt beim internationalen Jugendvergleichswettkampf in Luxemburg

TRIER/LUEMBURG. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des SSV Trier zeigten am vergangenen Wochenende beim Coupe Internationale des Jeunes (CIJ) in Luxemburg starke Leistungen.

Der international renommierte Jugendvergleichswettkampf auf der 50-Meter-Bahn zog über drei Tage hinweg Talente aus ganz Europa an – darunter Athletinnen und Athleten aus Malta, Finnland, Polen und Frankreich.

Auch die deutsche Delegation war hochkarätig besetzt. Neben der Jugendauswahl des hessischen Schwimmverbands waren zahlreiche leistungsstarke Vereine, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, vertreten. Die Konkurrenz erwies sich als anspruchsvoll: So startete in der männlichen Jugend-A (Jahrgang 2008) über ein Drittel der aktuellen deutschen Top 15, darunter die Trierer Schwimmer Tim Lanz und Kimi Kasper. Insgesamt absolvierten die Aktiven des SSV Trier 59 Starts in Vorläufen, Halbfinals und Finals.

Erfolgreiche Wettkämpfe in den Jahrgangsklassen

Im Jahrgang 2012 und jünger überzeugte Ömer Burak Yildirim (Jahrgang 2013) mit herausragenden Platzierungen. Über 200 m Rücken sicherte er sich in 2:40,83 Minuten die Silbermedaille, während er über 200 m Freistil in 2:17,55 Minuten den dritten Platz belegte. Zudem erreichte er die Finalteilnahmen über 200 m Lagen (Platz 7) sowie 100 m Freistil (Platz 8).

Kimi Kasper und Tim Lanz mit DJM-Qualifikationen

Mit 12 Starts war Kimi Kasper der am häufigsten geforderte Athlet des SSV Trier. Im Finale über 100 m Schmetterling belegte er Platz fünf, über 100 m Brust wurde er Siebter und sicherte sich damit die Qualifikationsnorm für die Deutsche Jahrgangsmeisterschaft (DJM) im Juni in Berlin. Auch in der offenen Klasse konnte er über 50 m Schmetterling die DJM-Norm unterbieten.

Ebenfalls erfolgreich war Tim Lanz, der neunmal an den Start ging und mehrere Finalplätze erreichte. Über 100 m Freistil belegte er Rang sechs, während er über 200 m Freistil auf Platz neun anschlug.

Finalplatzierungen für Charlotte Weinandy

Auch Charlotte Weinandy zeigte eine starke Wettkampfleistung. Im Finale über 100 m Rücken belegte sie mit 01:11,24 Minuten Platz sechs, während sie über 200 m Rücken Rang acht erreichte. Neben den herausragenden Finalplatzierungen überzeugten auch weitere Athletinnen und Athleten des SSV Trier mit starken Leistungen und wertvollen Wettkampferfahrungen. Carlotta Wallerius erreichte in der offenen Klasse über 50 m Brust den 14. Platz, während Anton Monzel über 50 m Rücken auf Rang 16 schwamm und die Qualifikationsnorm für die Deutsche Jahrgangsmeisterschaft nur um 18 Hundertstelsekunden verpasste. Linnéa Lehmann und Loreena Tonkaboni sammelten wertvolle Erfahrungen auf internationalem Wettkampfniveau. Lehmann belegte über 100 m Rücken den 20. Platz in ihrer Jahrgangsklasse, während Tonkaboni über 100 m Brust auf Rang 26 ins Ziel kam.

Ausblick auf die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften

Nach dem erfolgreichen Auftritt in Luxemburg richtet sich der Blick nun auf die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, die in zwei Wochen in Mainz stattfinden. Dort haben die SSV-Aktiven erneut die Möglichkeit, sich mit der nationalen Konkurrenz zu messen und weitere Qualifikationen für die Deutsche Jahrgangsmeisterschaft zu erzielen.