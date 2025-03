Trier: Reparaturarbeiten – Bahnunterführung Schönbornstraße wird vier Tage gesperrt

TRIER. In der Bahnunterführung Schönbornstraße blieb kürzlich ein Lkw hängen, weil die Höhenbeschränkung missachtet wurde. Dabei wurde nicht nur das Fahrzeug beschädigt – auch die Brückenkonstruktion der Deutschen Bahn trug Schäden davon. Nun sind Reparaturarbeiten notwendig, die zu Sperrungen führen.

Sperrungen und Umleitungen: Wann wird die Schönbornstraße gesperrt?

Um die Schäden zu beheben, bleibt die Unterführung an vier Tagen für den Kfz-Verkehr gesperrt:

Montag, 10. März & Dienstag, 11. März

Montag, 24. März & Dienstag, 25. März

Die Sperrung gilt jeweils tagsüber. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle weiterhin passieren.

🚗 Umleitung für Autofahrer:

Die Stadt Trier hat eine offizielle Umleitungsstrecke eingerichtet:

➡️ Schöndorfer Straße

➡️ Wasserweg

➡️ Avelsbacher Straße

➡️ Domänenstraße

Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen Lkw-Fahrer Höhenbeschränkungen missachten und in Unterführungen steckenbleiben. Solche Unfälle haben meist weitreichende Folgen:

Schäden an der Brücke können zu aufwendigen Reparaturen führen

können zu aufwendigen Reparaturen führen Verkehrsbehinderungen und Sperrungen belasten den Stadtverkehr

und Sperrungen belasten den Stadtverkehr Hohe Kosten für Reparaturen und eventuelle Schadensersatzforderungen

Die Stadt Trier appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich strikt an die Höhenbeschränkungen zu halten, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden.