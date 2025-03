MANNHEIM. Wie von lokalo.de berichtet, findet in Mannheim derzeit ein großer Polizeieinsatz statt. Wie das Portal Mannheim24 berichtet, soll ein schwarzer SUV mit hoher Geschwindigkeit vom Paradeplatz kommend in Richtung Wasserturm in einer Menschenmenge gefahren sein.

Laut Bild-Zeitung fand das schreckliche Ereignis an der Galerie Kaufhof statt. Mehrere Menschen sollen schwer verletzt worden sein. Nach SWR-Informationen soll es einen Toten geben. Ob es sich um einen Anschlag gehandelt hat, ist derzeit noch unklar.

Der Fahrer des Fahrzeugs soll festgenommen worden sein. Die Polizei kontrolliert Straßen und Brücken stadtauswärts. Ein Hubschrauber ist in der Luft. (Quellen: dpa, Mannheim24, Bild, SWR)