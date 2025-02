Trier: Erneut auswärts beim Mitaufsteiger – Eintracht reist nach Göppingen

TRIER. Nach dem erfolgreichen Start in das Fußballjahr 2025 mit zwei Siegen aus zwei Partien steht für Eintracht-Trier am kommenden Wochenende (Samstag, 14.00 Uhr) erneut eine Auswärts-Aufgabe an – und wieder reist man in die Ferne zu einem Mitaufsteiger.

Gegen den 1. Göppinger SV möchte die Mannschaft von Thomas Klasen im Stadion Hohenstaufenstraße die Positiv-Serie nicht einreißen lassen.

Nach der „packenden Partie“ gegen Astoria Walldorf, betont Thomas Klasen erneut den sich immer wiederholenden Schlüssel zum Erfolg: Mentalität, Laufbereitschaft, Einsatzwille – eingestreut mit fussballerischen Komponenten. „Dann geht einem das Herz auf, und so haben wir uns diese wunderbare Momentaufnahme auch verdient.“

Die Mannschaft wird bereits am Freitag Nachmittag nach dem Abschlusstraining in die Heimat Jürgen Klinsmanns aufbrechen. Dort erwartet Der Cheftrainer ein ähnliches Spiel wie beim FC Gießen: „Wie der Platz aussehen wird, muss man abwarten, aber man kann sich aufgrund des Wetters vorstellen, dass wir insbesondere den Spielaufbau auf die Verhältnisse anpassen müssen.“ Die Worte waren weise gewählt, sorgte der Göppinger Rasen doch bereits schon im Herbst des vergangenen Jahres – stellenweise sogar im eigenen Verein – für Unmut.

Die Mannschaft von Gianni Coveli wartet zwar seit fünf Partien auf einen Dreier, der kam damals jedoch gegen den damaligen Tabellenführer FSV Frankfurt. In der Winterpause verstärkten sich die Baden-Württemberger mit keinem geringeren als Kevin Dicklhuber, der nach seinem Gastspiel bei den Stuttgarter Kickers zurück zu seinem alten Arbeitgeber wechselte. Bemerkenswert zudem der 20jährige Seedy Jarju, der zumindest phasenweise in der vergangenen Saison im Bundesliga-Kader des 1. FC Heidenheim stand sowie Top-Scorer Emmanuel McDonald, der bereits sieben Treffer in der Liga vorzeigen kann – diese skurrilerweise jedoch alle in einem Zeitfenster von lediglich vier Wochen zwischen Spieltag 11 und 15.

Die Partie steht unter der sportlichen Leitung von Felix Ebert. Ihm assistieren Fabian Bierau und Patrick Werner an den Seitenlinien. Ebert leitete bereits den 4:1-Heimerfolg der Eintracht im Oktober gegen den Bahlinger SC.

SVE-TV wird die Begegnung wie gewohnt live übertragen. Der Stream startet etwa zehn Minuten vor dem Anpfiff gegen 13.50 Uhr.