Teamgeist und Talent: Gymnasium Konz beim Landesentscheid Gerätturnen

KONZ. Am 17. Februar 2025 war es so weit: Die sechs talentierten Turnerinnen des Gymnasiums Konz Emma Treseler, Lisa Schumacher, Ronja und Alicia Helfmann, Maleah Braun und Jana Schlichte machten sich zum ersten Mal auf den Weg nach Bad Bergzabern, um beim Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia (JtfO) im Gerätturnen ihr Bestes zu geben.

Die Veranstaltung war ein großartiges Erlebnis, das den Konzer Turnerinnen die Möglichkeit bot, ihr Können an den vier Geräten Balken, Boden, Sprung und Barren auf einer größeren Bühne zu zeigen und sich mit den anderen talentierten Sportlerinnen der insgesamt 17 teilnehmenden Mannschaften zu messen. Die Atmosphäre war geprägt von Sportgeist und Teamzusammenhalt, was die Mädchen zusätzlich motivierte. Am Ende des Tages erzielte das Team insgesamt 207,65 Punkte und sicherte sich damit den 14. Platz.

Ein herzlicher Dank geht an die TG-Trainerin Simone Schumacher, die das Team an diesem Tag begleitet hat. Ihre Unterstützung und ihr Engagement waren entscheidend für die Vorbereitung und den Erfolg der Turnerinnen. Das Gymnasium ist stolz auf die Leistungen der Mädchen und freut sich auf zukünftige Wettkämpfe! Ein Dank geht auch an das Team des Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern für die Organisation und Durchführung des Wettbewerbes. (Quelle: Anna Carina Schmidt / Gymnasium Konz)