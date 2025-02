Heimspiel gegen den Tabellenzehnten: Gladiators Trier empfangen die Knights aus Kirchheim

TRIER. Am Sonntag freuen sich die Gladiators Trier auf den Sparkasse Trier Spieltag der Pro A-Saison 2024/25.

Auf Einladung der Sparkasse Trier besuchen zahlreiche Sportvereine und Schulklassen das Heimspiel der Trierer Profibasketballer und auch darüber hinaus können sich die Fans auf Aktionen der Trierer Sparkasse freuen. Gegner am Sonntag sind die Bozic Estriche Knights Kirchheim, die aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz der BARMER 2. Basketball Bundesliga rangieren.

Die Ritter aus der Teckstadt konnten bisher 13 ihrer 23 Saisonspiele für sich entscheiden und sind somit auch diese Saison wieder ein heißer Anwärter auf die Playoff-Platzierungen. Das Hinspiel in Kirchheim endete Anfang Januar mit einem 93:85 Auswärtserfolg der Gladiatoren, die nach den beiden Siegen am vergangenen Doppelspieltag ihre neue Siegesserie am Sonntag auf drei Spiele ausbauen können.

Der Kader von Knights-Headcoach Igor Perovic besticht auch dieses Jahr durch Tiefe, Qualität und viel Erfahrung auf ProA-Level. Angeführt wird das Team von Cameron Henry mit 16,5 Punkten pro Spiel. Der Flügelspieler, der vergangene Saison für die Skyliners Frankfurt aktiv war, erhält die meiste Unterstützung im Scoring durch Forward James Graham (15,6 Punkte pro Spiel), der letzte Saison ebenfalls für einen Trierer Playoff-Gegner – die Uni Baskets Münster – auflief. Dazu liefern die Import-Akteure Braden Norris (13,5) und Miryne Thomas (12,1) ebenfalls zweistellige Punktewerte im Schnitt und übernehmen ebenfalls viel Verantwortung im Kirchheimer System. Die deutsche Rotation um Lucas Mayer, Antonio Dorn, Gian Aydinoglu, Aitor Pickett und Demetrius Ward bringt eine gute Mischung aus Talent und Erfahrung mit und macht die Knights zu einem schwer auszurechnenden Gegner.

„Wir hatten im Hinspiel eine sehr ausgeglichene und intensive Partie gegen Kirchheim. Sie haben ein sehr athletisches Team und vor allem sehr gute One-on-One Spieler. Allen voran Cameron Henry und James Graham – Spieler, die wir aus den Playoffs der Vorsaison kennen. Wir wollen aus den zwei Siegen am vergangenen Wochenende natürlich möglichst viel Energie und Positives mitnehmen. Wir haben beim Hinspiel in Kirchheim gezeigt, dass wir gute Lösungen finden, unsere Defizite ausgleichen können und nach unserem Vorteil zu spielen. Das wird am Sonntag der Schlüssel sein, natürlich mit der Unterstützung unserer Fans.

Wir haben eine gute Kadertiefe am Sonntag, das wollen wir nutzen und mit hoher Energie und viel Tempo spielen. So wollen wir Kirchheim konsequent unter Druck setzen und ihre besten Scorer aus dem Spiel nehmen“, sagt Jacques Schneider, Headcoach der Gladiators Trier.