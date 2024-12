Sturz des Assad-Regimes: Menschenmenge blockiert Verkehr im Saarland

SAARBRÜCKEN-MALSTATT. Am 7.12.2024 kam es in der Zeit von ca. 18.30 Uhr bis ca. 19.30 Uhr im Bereich der Breite Straße in Saarbrücken-Malstatt zu Verkehrsbehinderungen aufgrund einer Menschenansammlung.

Vermutlich im Nachgang zu einer bereits beendeten, genehmigten Versammlung auf dem Landwehrplatz in der Saarbrücker Innenstadt unter dem Motto „Friedliche feierliche Versammlung anlässlich der jüngsten Siege der syrischen Rebellen in Aleppo gegen das Regime des Diktators Bashar al-Assad“ kam es in der Breite Straße, in der sich eine Vielzahl an arabischer Geschäften und Lokalitäten befindet, zur Ansammlung einer Menschenmenge, aus der heraus syrische Flaggen geschwenkt wurden.

Zunächst wurden mehrere Fahrzeuge gemeldet, die dort den Verkehr blockieren würden. In der Folge kamen weitere Fahrzeuge dazu und es sammelten sich immer mehr Menschen in dem Bereich zwischen Malstatter Markt und der Einmündung zur Brückenstraße, so dass sich innerhalb kürzester Zeit eine Menschenmenge von ca. 200 – 300 Personen dort befand. Da diese zum Teil über die Fahrbahn der Breite Straße liefen und aufgrund der in zweiter Reihe stehenden Fahrzeuge kam der Verkehr vollends zum Erliegen.

Die Personen verhielten sich ansonsten friedlich, die Situation erinnerte an feiernde Fußballfans. Um zunächst Gefahren für die Personen sowie den Fahrzeugverkehr zu verhindern wurde der Verkehr entsprechend umgeleitet und der Bereich der Breite Straße, in dem sich die Menschenmenge befand, voll gesperrt. Nachdem die Personen die Fahrbahn auf Ansprache zunächst nicht freimachten, wurden sie von Polizeikräften geräumt. Hierbei kam es zu keinerlei Zwischenfällen. Nach ca. einer Stunde war die Breite Straße wieder frei befahrbar und die Personen hatten sich größtenteils von der Örtlichkeit entfernt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)