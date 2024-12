Attraktives Weihnachsshopping: Trier bleibt hinter den Angeboten anderer Städte zurück

TRIER. Während viele rheinland-pfälzische Städte mit kreativen und großzügigen Maßnahmen Menschen in ihre Innenstädte locken, zeigt sich Trier vergleichsweise zurückhaltend.

Kaiserslautern, Worms, Landau und Neustadt an der Weinstraße setzen auf kostenfreien Nahverkehr oder Parkmöglichkeiten – Trier hingegen bietet lediglich einen Shuttle-Service an, der von einem ohnehin kostenfreien Park-and-Ride-Platz verkehrt.

Attraktive Maßnahmen in anderen Städten

In Kaiserslautern und Worms können Besucherinnen und Besucher an den Adventssamstagen kostenlos den Busverkehr im gesamten Stadtgebiet nutzen. Diese Maßnahme sorgt nicht nur für eine stressfreie Anreise, sondern entlastet auch den innerstädtischen Verkehr und reduziert die Parkplatzsuche. Landau und Neustadt an der Weinstraße locken mit kostenfreiem Parken auf zentral gelegenen Flächen, wie dem Parkquartier Alter Meßplatz oder ausgewählten Parkplätzen in Neustadt.

Laut dem rheinland-pfälzischen Städtetag sind solche Angebote nicht nur bequem für die Kundschaft, sondern fördern langfristig auch ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten. Sie senden ein starkes Signal: „Unsere Innenstadt ist gastfreundlich, attraktiv und stressfrei zu erreichen.“

Trier: Shuttle-Service ohne Wow-Effekt

Im Vergleich dazu wirkt das Angebot Triers eher wenig ambitioniert. Zwar bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit der City Initiative Trier einen kostenlosen Shuttle-Service vom Park-and-Ride-Parkplatz Messepark zur Innenstadt an, doch dieses Angebot bleibt dann doch recht deutlich hinter den umfangreicheren Maßnahmen anderer Städte zurück. Kostenfreie Parkplätzein Zentrumsnähe oder gar ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr fehlen vollständig.

(mit dpa)