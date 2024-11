Laufspektakel „Distanz Duell“: Schulen aus dem Eifelkreis auf Platz eins und zwei

BIESDORF/NEUERBURG. Drei Bundesländer, 29 Schulen und über 24.000 laufende Menschen: Die Westenergie AG weckt mit ihrem Westenergie Distanz Duell seit 2020 sportlichen Ehrgeiz bei Kindern, Lehrpersonal, Politikerinnen und Politikern. In diesem Jahr hat das Unternehmen das Laufspektakel an insgesamt 29 Schulen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachen ausgerichtet.

Das Sankt-Josef-Gymnasium Biesdorf (SJG) sicherte sich den ersten Platz mit durchschnittlich 5,1 Kilometern pro Person. Auf dem zweiten Platz folgt das Staatliche Eifel-Gymnasium Neuerburg mit durchschnittlich 4,7 Kilometern.

Ziel des Duells: In 30 Minuten pro Person durchschnittlich mehr Kilometer erlaufen als die anderen Schulen. Das SJG Biesdorf holte sich auf der Tartanbahn den Sieg der diesjährigen Saison und darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro freuen. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte das Eifel-Gymnasium Neuerburg, gefolgt vom Gymnasium Broich in Mülheim an der Ruhr. Insgesamt liefen über 22.000 Kinder und rund 2.000 Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Politik gemeinsam 90.512 Kilometer – in Summe also zweimal um die ganze Welt. Für die extra Motivation bei den Erwachsenen sorgte der sogenannte Distanz-Boost. Er lässt die Kilometer, die beispielsweise von einer Lehrkraft, einer Schulleitung oder einer Persönlichkeit aus der Politik zurückgelegt worden sind, mehrfach zählen. Als Teil des Schulteams haben sie somit die Möglichkeit, die Gesamtwertung der Schule weiter nach vorne zu bringen.

Gemeinschaft, die bewegt

Neben dem sportlichen Ehrgeiz spielt bei dem Laufevent vor allem das Miteinander eine große Rolle. Bei dem Event ist es egal, ob Sportskanone oder Laufmuffel: Alle laufen mit. „Es war schön zu sehen, wie sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig unterstützen. Sie haben an einem Strang gezogen und ein gemeinsames Ziel verfolgt“, sagte Schulleiterin Katja Hoffmann des SJG Biesdorf. Dr. Jens Kemper, Schulleiter des Gymnasiums Neuerburg, blickte ebenfalls zufrieden auf das Event zurück: „Das Westenergie Distanz Duell war ein voller Erfolg. Der Schülerschaft hat man die Begeisterung angesehen, sie haben gelacht und sich gegenseitig motiviert. Ein tolles Erlebnis für alle, die teilgenommen und zugeschaut haben.“

Aktiv und gesund im Schulalltag

Gemeinsam mit der Sportmarketinggesellschaft bunert GmbH bietet Westenergie seit vier Jahren das vollständig organisierte Event für Schulen an. Damit unterstützt der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter ein Thema von großer Bedeutung, auch für die Bundes-, Landes- und die Kommunalpolitik: Bewegung von Kindern und Jugendlichen fördern. Christian Hengmith, Geschäftsführer von bunert Events GmbH, erklärte: „Bewegung wirkt sich laut zahlreicher Studien positiv auf die Konzentration, die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und das Lernen aus. Daher ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler regelmäßig körperlich aktiv sind.“ Ein DJ-Team und professionelle Sportmoderation sorgen bei den Distanz Duellen für Unterhaltung am Streckenrand und auf der Bahn.

Auch im kommenden Jahr findet das Westenergie Distanz Duell wieder statt. Schulen, die dabei sein wollen, können sich unter distanzduell.de informieren. Im Jahr 2025 winken erneut Geldpreise für die Schulen mit der durchschnittlich längsten Laufleistung. Sie erhalten je nach Platzierung 1.000 Euro, 2.000 Euro oder sogar 3.000 Euro. (Quelle: Westenergie AG)