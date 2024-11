7. Weihnachtssingen – Fans bringen Weihnachtsstimmung und Spendenfreude ins Moselstadion

TRIER. Wenn das sportliche Jahr mit dem letzten Spiel abgeschlossen ist, die gemütliche Zeit des Jahres beginnt und die Luft nach herrlichem Glühviez duftet, dann ist es Zeit für eine ganz besondere Tradition der Eintracht-Familie: das Weihnachtssingen im Moselstadion am 14. Dezember.

Bereits zum 7. Mal verwandeln die Fans des Supporters Club Trier 2001 in Zusammenarbeit mit dem Verein das Stadion in einen Ort der Besinnlichkeit und des gemütlichen Miteinanders – vor allem aber in eine Bühne für den guten Zweck.

Das traditionelle Weihnachtssingen – mehr als ein Jahresausklang

Das traditionelle Weihnachtssingen ist dabei viel mehr als nur ein musikalischer Jahresausklang. Es ist eine Gelegenheit für Gemeinschaft und Zusammenkunft, ein Moment, um das Jahr in gemütlicher Atmosphäre Revue passieren zu lassen und die Zeit mit anderen Eintracht-Fans zu genießen.

Gemeinsam feiern und Gutes tun

In diesem Jahr verwandelt sich das Moselstadion am 14. Dezember 2024 von 15:00 bis 21:00 Uhr in eine weihnachtliche Festbühne. Der Chor des Hort Trier-Nord sorgt für besinnliche Töne, während die Tip Top Two mit modernen Weihnachtsklassikern die Stimmung aufheizen. Ein absolutes Highlight erwartet die Besucher bei der Elvis-Show von Micha Palm – ein echter Hingucker. Auch Bolla die Waldfee sorgt mit musikalischen Klängen für gute Stimmung.

Soziales Engagement – der gesamte Erlös wird gespendet

Ein weiteres Herzstück der Veranstaltung ist die große Weihnachtstombola, deren Erlös direkt an lokale Einrichtungen geht. Hier zeigt sich eine der besonderen Stärken der Eintracht-Familie: Soziale Verantwortung und aktive Unterstützung im Stadtteil und der Region. Im letzten Jahr kam eine großartige Summe von knapp 7.000 Eurozusammen.

Die Lose für die große Weihnachtstombola können noch beim Heimspiel gegen Villingen am 30. November und beim Weihnachtssingen selbst (bis zum Start der Live-Auslosung) erworben werden. Unterstützt werden in diesem Jahr:

der Hort Trier-Nord ,

, die Kita St. Amandus Konz-Könen ,

, das Tierheim Trier-Zewen ,

, und Wumi’s Animal Sanctuary.

Exklusive Merchandise-Artikel

Auch in diesem Jahr können Fans die Veranstaltung bereits im Vorfeld unterstützen und über die Homepage der „Supporters“ exklusive Merchandise-Artikel erwerben, wie beispielsweise die exklusive Weihnachtssingen-Tasse oder Eintracht-Geschenkpapier. Der gesamte Gewinn wird ebenfalls gespendet.