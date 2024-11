Vermisstensuche in Luxemburg: Die 13-jährige Anya B. ist verschwunden

ESCH-BELVAL. Die 13-jährige Anya Boissais wurde am Freitag, den 22.11.2024, gegen 15.00 Uhr zuletzt in Esch-Belval gesehen und wird seitdem vermisst.

Sie ist rund 1,60 Meter groß, von schmaler Statur und hat langes, blondes Haar. Sie könnte möglicherweise einen Jogging von dunkler Farbe, weiße Schuhe der Marke Vans, einen blau-weißen Schal und einen Rucksack der Marke Eastpak tragen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Polizeidienststelle Esch / Esch Centre unter der Telefonnummer (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] weiterleiten. (Quelle: Police Grand-Ducale)