Eifelkreis: 886 Päckchen und 2333 Euro für „Weihnachten im Schuhkarton“

PRÜM. 886 Weihnachten im Schuhkarton-Päckchen aus der Region Prüm und Umland gingen Ende November auf die Reise in die Empfängerländer nach Osteuropa.

2333 Euro konnten an Spendengeldern an die Dachorganisation Samaritan‘s Purse überwiesen werden, um den Transport mitzufinanzieren. „Ich bin immer wieder zu Tränen gerührt, wenn ich erleben darf, wie viele Menschen unsere Sammlung unterstützen. 886 Kinder werden ein unvergessliches Geschenk erhalten“, freut sich Sammelstellenleiterin Christa Busch von der Evangelisch freien Gemeinde Prüm. Insgesamt hatten sich 14 Sammelstellen in der Region beteiligt und über 30 ehrenamtliche Helfer waren wieder am Werk.

„Ich bin dankbar, dass sich die Partner in der Region Prüm-Arzfeld und Vulkaneifelkreis, sogar aus NRW, unsere Sammelstelle so großartig unterstützen. Und dass so viele Spender und Helfer sich mit großem Engagement seit Jahren einbringen. Besonders auch viele ältere Menschen, die das ganze Jahr über warme Kleidung stricken“, erzählt Christa Busch, die seit über 15 Jahren das Hilfsprojekt begleitet. Zum Abschlusstag war auch Ernst Thiessen nach Prüm gekommen. Er ist Regionalleiter Süd-West von Weihnachten im Schuhkarton. Auch er war begeistert und fasste den Moment in einem Abschlussfoto ein.

Nach der Sammlung bedeutet auch gleichzeitig wieder vor der Sammlung. So ist Christa Busch das ganze Jahr über dankbar für Wollspenden, damit die vielen ehrenamtlichen Stricker und Strickerinnen immer aufs Neue hunderte von Socken, Schals und andere warme Kleidung zaubern können. „Für Wollspenden kann man sich das ganze Jahr über bei mir melden“, sagt sie. Erreichbar ist die Sammelstellenleiterin mobil unter 0163-9828077.

Über „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Kindern weltweit zu zeigen, dass Gott sie liebt und durch die Schuhkartons zusammen mit Kirchengemeinden vor Ort die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. In 2023 konnten sich über 11 Millionen Kinder weltweit über Schuhkartongeschenke freuen und haben gleichzeitig von der hoffnungsvollen Botschaft von Jesus erfahren.

„Ich bin begeistert! Jeder einzelne der 220 Millionen Kartons, der seit 1993 weltweit verschenkt wurde, ist Ausdruck von Liebe zu einem Kind. Und er ermöglicht außerdem, vom Evangelium zu erzählen! Denn im Nachfolgeprogramm ‚Die größte Reise‘, an dem viele Kinder teilnehmen, erfahren sie mehr über Jesus. Dein Päckchen und deine Spende sind Teil dieser weltweiten Bewegung.“ Sylke Busenbender, Vorstand Samaritan’s Purse – Die barmherzigen Samariter.