++ Update: Schweich/Föhren: Unfall zwischen Rettungswagen und Pkw ++

FÖHREN/SCHWEICH. Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem voll besetzten Auto sind am Abend in der Gemeinde Föhren im Landkreis Trier-Saarburg zwei Menschen verletzt worden.

Unter ihnen ist eine 63-Jährige, die so schwere Verletzungen erlitt, dass sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei mit. Der in den Unfall verwickelte Rettungswagen war mit zwei Rettungsdienst-Mitarbeitern, aber ohne Patient unterwegs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Rettungswagen die L141 in Fahrtrichtung Bekond, um an der Einmündung zur L48 in Richtung Föhren abzubiegen.

In diesem befanden sich zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes, jedoch kein behandlungsbedürftiger Patient. Ein PKW der Marke Ford befuhr die L141, aus Richtung Bekond kommend, in Fahrtrichtung Schweich. Im Einmündungsbereich zwischen L141 und L48 kam es letztlich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.