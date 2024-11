Dritter Bundessieger kommt aus Altrich: Fleischer Frederik Masselter bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk 

ALTRICH/DRESDEN. Ein weiterer großer Erfolg für die Handwerkerjugend aus der Region: Frederik Masselter, der bei der Bungert OHG in Wittlich seine Ausbildung absolviert hatte, wurde Kammersieger, Landessieger und beim Wettbewerb auf Bundesebene in Dresden nun auch drittbester Fleischer in ganz Deutschland.

Der gebürtige Altricher hat sich grandios in den Wettbewerben der „Deutschen Meisterschaften im Handwerk“ geschlagen und sein Ausbildungsbetrieb ist mehr als stolz auf ihn: „Seine Leidenschaft, sein Talent und sein Einsatz für das Fleischerhandwerk wurden verdient ausgezeichnet. Eine unglaubliche Leistung, die zeigt, wie viel Herzblut und Können in unserer Fachmetzgerei steckt“, freut sich Thomas Richter, Abteilungseiter Frische bei der Bungert OHG.

Der Wettbewerb auf Bundesebene fand in diesem Jahr in Dresden vom 4. bis 5. November im Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung statt. In verschiedenen Disziplinen von der Zerlegung, Wurstplatte legen bis hin zum fertigen Gericht kochen, bestritten die Teilnehmer hochmotiviert ihre Prüfungsaufgaben und brachten repräsentative Ergebnisse hervor.

Der 21-jährige Frederik Masselter hatte sich mit der Bungert OHG einen Lehrplatz gewählt, der für eine hochwertige und praxisnahe Ausbildung steht. „Sein besonderes Engagement in der Ausbildung wurde jetzt belohnt. Frederik ist das beste Beispiel dafür, wie weit man damit kommen kann“, so Thomas Richter.

Auch Obermeister Dieter Schares von der Fleischerinnung Mosel-Eifel-Hunsrück freut sich über diesen Erfolg: „Das Fleischerhandwerk ist so abwechslungsreich. Es sollten viel mehr junge Leute diesen Beruf wieder für sich in Betracht ziehen und einfach mal ein Praktikum in einer Fleischerei absolvieren.“