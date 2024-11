Sich erwärmen und Gutes tun: Der Rotarische Glühweinstand in Trier unterstützt wichtige Projekte

TRIER. Es ist ein geschäftiges Miteinander: Um die 30 Personen der unterschiedlichsten Professionen arbeiten auf engstem Raum gut gelaunt Hand in Hand. Kartons von Bernard Massard werden geöffnet, Weinflaschen entnommen, entkorkt und in einen großen Bottich entleert. An dem Behältnis steht Winzer Sebastian Oberbillig, rührt, würzt und kostet.

Was hier im Olewiger Weingut Deutschherrenhof stattfindet, ist der Auftakt zum alljährlichen Glühweinverkauf der rotarischen Familie aus der gesamten Region.

Seit 1995, damals waren es noch Mitglieder der Rotary-Jugendorganisation Rotaract und Round Table, gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft des Bekleidungshauses Hochstetter den rotarischen Glühweinstand in der Simeonstraße.

Von Freitag, 23. November, bis zum 22. Dezember stellen sich erneut rund 140 Menschen in den Dienst der guten Sache. Der gesamte Erlös fließt zu 100 Prozent in soziale Zwecke. In diesem Jahr soll unter anderem das Projekt „Ersthelfer-App“ des Brüderkrankenhauses Trier finanziell unterstützt werden.