RLP: Pflegerin mit Deo-Stichflamme attackiert – 57-Jähriger vor Gericht

KOBLENZ. Am 25.11.2024 beginnt vor dem Landgericht Koblenz ein Strafprozess wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung am Tatort Remagen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-jährigen Angeklagten Ralph B. zur Last, am 21.6.2023 in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit versucht zu haben, eine andere Person mittels eines gefährlichen Werkzeugs körperlich zu misshandeln oder an der Gesundheit zu schädigen. Der Angeklagte soll nach einer Weigerung der einzunehmenden Medikamente eine akute Exazerbation einer paranoiden Symptomatik erlitten haben. In diesem Zustand soll er u.a. mit einer Deo-Flasche und einem Feuerzeug eine Stichflamme erzeugt haben, um damit eine Pflegerin des von ihm bewohnten Heimes zu verletzen. Der Pflegerin sei es jedoch gelungen, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Kammer wird über eine Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB zu entscheiden haben. (Quelle: Landgericht Koblenz)