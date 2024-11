Spiegel abgerissen, Rücklicht beschädigt: Sachbeschädigungen an PKWs im Saarland

HEUSWEILER/PÜTTLINGEN. Die Polizei in Völklingen meldet Sachbeschädigungen an zwei PKWs in Heusweiler-Wahlschied und Püttlingen.

Am gestrigen Samstag, in der Zeit von 20.15 Uhr bis 20.31 Uhr, wurde in der Straße „Im Dorf“ in Wahlschied ein grüner Toyota mit SB-Kreiskennzeichen beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde der rechte Außenspiegel des PKWs abgerissen. Danach entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit.

Ebenfalls am gestrigen Samstag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr, kam es in der Völklinger Straße in Püttlingen zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das hintere, linke Rücklicht beschädigt.

Zeugen beider Sachbeschädigungen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)