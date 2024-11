Luxemburg: PKW kollidiert frontal mit Baum – zwei Personen schwerverletzt

HOBSCHEID. Am gestrigen Freitagabend wurde gegen 21.39 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem CR106 gemeldet. Ein Autofahrer, welcher die Strecke in Richtung Steinfort befuhr, verlor in einer Kurve kurz nach dem Ortausgang Hobscheid die Kontrolle über seinen Wagen und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite frontal gegen einen Baum.

Rettungskräfte vor Ort mussten die Beifahrerin aus dem Unfallwagen retten. Die beiden Wagenisassen erlitten schwerere Verletzungen und wurden nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Staatsanwaltschaft bauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. Ein Unfallprotokoll wurde erstellt und dem Fahrer musste aufgrund eines positiven Alkoholtests der Führerschein entzogen werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)