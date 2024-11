Luxemburg: PKW knallt gegen geparkte Autos und überschlägt sich

ERPELDINGEN. Gestern gegen 21.00 Uhr wurde der Police Grand-Ducale ein Verkehrsunfall auf der route d’Ettelbrück in Erpeldingen an der Sauer gemeldet. Dabei war ersten Informationen nach ein Fahrzeug gegen zwei am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge geprallt und hatte sich anschließend überschlagen.

Der Fahrer blieb unverletzt, musste jedoch von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. Der Alkohol-, sowie der Drogenschnelltest waren positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)