RLP: Betrug mit vorgetäuschter Liebe – 55-Jährige überweist an „Sänger“ aus Australien

SCHIFFERSTADT. Am Dienstag erschien ein 57-jähriger Geschädigter bei der Polizei in Schifferstadt und teilte mit, dass er und seine 55-jährige Ehefrau Opfer eines Betruges wurden. Seine Ehefrau habe über eine Online-Plattform den vermeintlichen Sänger einer australischen Band kennengelernt.

Im Verlauf des Kennenlernens überwies die Ehefrau einen vierstelligen Betrag von dem gemeinsamen Konto an das vermeintliche Management der Band. Mit diesem Geld wollte der Sänger die Ehefrau besuchen kommen. Leider ist das sogenannte „Love- oder Romance-Scamming„, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor den Betrügern zu schützen:

– Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

– Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen.

– Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen! Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

– auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0 (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)