Trier: Falsche Krankenkassen-Abrechnungen – über 100.000 Euro Schaden

TRIER. Am 19.11.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Betruges in 39 Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 59-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, zwischen Mai 2018 und Oktober 2019 in insgesamt 39 Fällen medizinische Produkte (hauptsächlich Orthesen oder Prothesen) gegenüber verschiedenen Krankenkassen abgerechnet zu haben, obwohl er die Hilfsmittel in 26 Fällen überhaupt nicht an den Kunden ausgehändigt und in 13 Fällen fehlerhafte oder nicht der Abrechnung entsprechende Teile verbaut haben soll. Hierdurch soll er insgesamt knapp 118.000,- Euro zu Unrecht erlangt haben. Der geringste Einzelschaden soll rund 39,- Euro, der höchste gut 26.000,- Euro betragen haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)