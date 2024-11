A 61: Lkw kracht nach Reifenplatzer in Mittelplanke – mehrere Stunden Stau im Berufsverkehr

GENSINGEN. Auf der A61 bei Gensingen kam es am Morgen zu erheblichen Staus und langen Wartezeiten: Ein geplatzter Reifen an einem Lastwagen führte zu einem Unfall, der den Verkehr in Richtung Koblenz für Stunden zum Erliegen brachte. Zwischen Bad Kreuznach und dem Dreieck Nahetal platzte am frühen Morgen ein Reifen an einem Sattelzug, der daraufhin unkontrolliert in die Mittelleitplanke prallte. Dabei wurde der Dieseltank beschädigt – eine brisante Situation, die sofort die Einsatzkräfte alarmierte.

Der beschädigte Tank musste zunächst von der Feuerwehr abgepumpt werden, bevor der Lkw abgeschleppt werden konnte. In der Zwischenzeit sperrte die Polizei die Fahrbahn komplett, was den Berufsverkehr auf der wichtigen Pendlerstrecke lahmlegte. Nachdem die Fahrbahn teils geräumt war, konnte der Verkehr schließlich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden – doch die Staus dauerten noch mehrere Stunden an.

Pendler, die heute auf der A61 unterwegs waren, mussten teils starke Nerven beweisen. Ein Ärgernis für viele, die mit Verspätungen und langen Wartezeiten in den Tag starten mussten.