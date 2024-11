Saarland: 64-Jähriger an Fußgängerüberweg auf Motorhaube aufgeladen

LOSHEIM AM SEE. Am 2.11.2024, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in der Haagstraße in Losheim ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger. Dabei stand die 49 Jahre alte Unfallverursacherin aus Losheim mit ihrem PKW am dortigen Fußgängerüberweg, um zwei Passanten das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

Nachdem beide Fußgänger die Fahrbahn passiert hatten, fuhr die Fahrzeugführerin an und übersah dabei einen 64 Jahre alten Fußgänger aus Weiskirchen, der zeitgleich den Fußgängerüberweg passieren wollte. Der Fußgänger wurde kurzzeitig auf die Motorhaube aufgeladen und kam nach ca. anderthalb Metern zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach medizinischer Versorgung konnte der Verletzte das Krankenhaus am selben Tag wieder verlassen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)