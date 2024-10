Halloween in Deutschland: Wie ein alter Brauch zum neuen Trend wird

Halloween ist auch in Deutschland mittlerweile ein beliebtes Fest und wird jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert. Ursprünglich stammt Halloween aus dem alten keltischen Fest „Samhain“, das vor Jahrhunderten in Irland und Großbritannien begangen wurde, um den Übergang vom Sommer zum Winter zu feiern.

Die Kelten glaubten, dass in dieser Nacht die Geisterwelt besonders nahe ist und böse Geister die Lebenden heimsuchen könnten. Um sich zu schützen, verkleideten sich die Menschen und stellten Laternen auf, die in den USA später zum Kürbis schnitzen und zur „Jack-o’-Lantern“ wurden.

Die Entwicklung von Halloween in Deutschland

Mit dem Erfolg von Halloween in den USA kam das Fest in den 1990er Jahren über Filme, Fernsehserien und Popkultur zurück nach Europa und begeistert heute besonders die jüngeren Generationen in Deutschland. „Süßes oder Saures“-Sprüche von verkleideten Kindern, geschnitzte Kürbisse und Grusel-Dekoration sind auch bei uns Tradition geworden. In vielen Städten finden Halloween-Partys statt, und Spukhäuser sowie Kürbisfeste sind beliebte Ausflugsziele im Oktober. Erwachsene genießen das Fest mit kreativen Verkleidungen auf Grusel-Partys, während Kinder von Tür zu Tür gehen und Süßigkeiten sammeln.

Halloween und seine Bedeutung im deutschen Brauchtum

Halloween wird zunehmend Teil der deutschen Herbst-Traditionen, parallel zu Festen wie dem Martinssingen am 11. November, das regional ebenfalls mit Laternen und „Süßes oder Saures“-ähnlichen Bräuchen gefeiert wird. Auch die Kirchen bieten am Reformationstag am 31. Oktober Alternativ-Veranstaltungen wie Lichterfeste an, die zum Besinnen und Feiern einladen.

Ein Fest für die ganze Familie

Halloween ist in Deutschland längst nicht mehr nur ein „amerikanisches Fest“. Heute verbindet es generationenübergreifend Menschen, die Freude daran haben, aus der Alltagsrolle zu schlüpfen und kreativ zu werden. Ob durch Kürbisschnitzen, Gruselnächte oder das gemeinsame Schmücken des Hauses – Halloween bietet ein gemeinsames Erlebnis, das die dunkle Jahreszeit aufhellt und für Jung und Alt ein buntes Vergnügen schafft.