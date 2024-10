Amtseinführung der Direktorin des Amtsgerichts Trier

TRIER. Im Rahmen einer Feierstunde im Gebäude des Amts- und Landgerichts Trier führte heute Justizminister Herbert Mertin in Anwesenheit zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter aus Justiz, Politik, Wirtschaft und Verwaltung Frau Dr. Simone Konz feierlich in das Amt der Direktorin des Amtsgerichts Trier ein.

Frau Dr. Konz bekleidet das Amt bereits seit Januar diesen Jahres. Der Justizminister gratulierte Frau Dr. Konz zur Übernahme des Amtes und betonte, dass das Amtsgericht bei ihr gerade auch im Hinblick auf die Herausforderungen der heutigen Zeit in besten Händen sei. Er wünschte ihr für ihre Tätigkeit, für die sie in hervorragender Weise qualifiziert sei, viel Erfolg und das nötige Maß an Glück. OB Leibe schloss sich den Glückwünschen an und hob hervor, dass die Stadt und das Amtsgericht in vielfältiger Weise miteinander verbunden seien. Er freue sich daher in besonderer Weise darauf, die bisherige enge Zusammenarbeit zwischen dem Amtsgericht und der Stadt mit der neuen Direktorin fortzusetzen.

Die mit summa cum laude promovierte Juristin trat 2003 in den Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz ein und war zunächst beim Amtsgericht Trier tätig. Nach weiteren Stationen beim Amtsgericht Saarburg und beim Landgericht Trier wurde sie 2007 zur Richterin am Landgericht ernannt, wo sie im Schwerpunkt als Präsidialrichterin in der Verwaltung tätig war. Nach einer Abordnung an das Oberlandesgericht in Koblenz wurde sie im April 2011 zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht ernannt und übernahm am Landgericht Trier den Vorsitz der 4.Zivilkammer, die u.a. für Arzthaftungssachen zuständig ist.

Neben ihrer richterlichen Tätigkeit engagiert sich Frau Dr. Konz seit Jahren als AG-Leiterin in der Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und –referendare.

Beim Amtsgericht Trier sind 143 Personen, davon 27 Richterinnen und Richter, tätig. Es handelt sich damit um das größte Amtsgericht im Landgerichtsbezirk Trier und eines der größten Amtsgerichte in Rheinland-Pfalz.