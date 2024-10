Vulkaneifel: Zwei Unfälle mit überschlagenem PKW – 58-Jähriger schwerverletzt

DAUN. Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich in der Vulkaneifel zwei Unfälle, bei denen PKWs sich überschlugen.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam zunächst ein 34 Jahre alter Autofahrer auf der K25, zwischen Gillenfeld und Strohn, mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Bei einem weiteren Unfall auf der L28, nahe der Ortslage Daun-Steinborn, wurde ein 58-Jähriger schwer verletzt (lokalo.de berichtete). Der Mann war gegen 23.30 Uhr von Kirchweiler in Richtung Daun unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren aus Daun und Steinborn waren im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)