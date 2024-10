Vulkaneifel: Katze mit Luftgewehr angeschossen

KELBERG. Eine Katzenbesitzerin stellte am Sonntagabend, 20.10.2024, an ihrer Katze fest, dass diese eine Verletzung hatte und suchte am Folgetag eine Tierarztpraxis auf, wo der Katze ein Luftgewehrprojektil entfernt wurde.

Offenbar hat ein Unbekannter auf die Katze geschossen. Tatzeitraum und genauer Tatort können nicht genau eingegrenzt werden, da die Katze Freigänger ist. Bei der Polizei Daun wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun (Telefon: 06592/96260). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)