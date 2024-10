++ Bergung nach dramatischen Absturz in Serrig – Passat stürzte 100 Meter in die Tiefe! ++

SERRIG. Am 8. Juni 2024 ereignete sich in Serrig an der „Schönen Aussicht“ ein tragischer Unfall: Ein Passat stürzte 100 Meter einen steilen Abhang hinunter und kam völlig zerstört zum Stillstand. Am Freitag, den 18. Oktober, wurde das Fahrzeug endlich geborgen.

Die aufwendige Bergung startete um 9 Uhr. Aus Sicherheitsgründen musste der Bahnverkehr bis etwa 12:30 Uhr vollständig gesperrt werden, da der Pkw kurz vor der darunterliegenden Bahnstrecke zum Stillstand kam. Wäre das Fahrzeug weiter abgestürzt und auf die Gleise geraten, hätte es ein schweres Zugunglück verursachen können.

Der Fahrer überlebte den Unfall schwer verletzt und wurde von Feuerwehr, Höhenrettung und Rettungsdienst geborgen. Laut Polizei handelt es sich um einen missglückten Suizidversuch. Der Fahrer befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung.

1 von 5

Die Bergung des Wagens verzögerte sich aufgrund der Klärung der Kostenübernahme.

Dieser Vorfall soll als eindringliche Mahnung dienen: Suizid ist keine Lösung. Wenn Sie sich in einer schweren Krise befinden, denken Sie daran, dass es immer Hilfe gibt.

Sie sind nicht allein. Unterstützung erhalten Sie anonym unter den Telefonnummern 0800 1110111 oder 0800 1110222. Hilfe und Selbsthilfe bieten zudem die App „KrisenKompass“ und weitere Beratungsangebote.

(Quelle: Steil.TV)