Wege ins Finale: Auslosungen im Bitburger Rheinlandpokal und Vereinsticket

KOBLENZ. Die Wege in die Endspiele sind vorgezeichnet: Am heutigen Mittwochabend wurden in Koblenz die Paarungen der Achtelfinals sowie die weiteren Spiele bis zum Finale im Bitburger Rheinlandpokal und im Vereinsticket Rheinlandpokal ausgelost – erstmals in einer gemeinsamen Veranstaltung.

Die Lose zogen Detlev Port, Gebietsverkaufsleiter der Bitburger Braugruppe, sowie Gregor Demmer, Mitbegründer von Vereinsticket.

„Sowohl der Bitburger Rheinlandpokal als auch der Vereinsticket Rheinlandpokal nehmen im Fußballverband Rheinland eine sehr bedeutsame Rolle ein“, sagte FVR-Präsident Gregor Eibes. „Die Unterstützung unserer Partner ist dabei unheimlich wichtig – ihnen gilt mein Dank, auch für die technische Unterstützung bei der heutigen Auslosung. Solch ein tolles Erlebnis wie dieser Auslosungsabend unterstreicht die Wertigkeit der Wettbewerbe. Und ein Finale spielen zu dürfen, ist für jede Fußballerin und jeden Fußballer etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auf tolle Partien und spannende Spiele!“

Die Partien im Bitburger Rheinlandpokal sind angesetzt für den 30. Oktober (Achtelfinale), 12. März 2025 (Viertelfinale) und 09. April 2025 (Halbfinale). Das Endspiel um den Bitburger Rheinlandpokal findet seit 2015 im Rahmen des Finaltags der Amateure statt – im laufenden Wettbewerb am Samstag, 24. Mai 2025, am Tag des DFB-Pokal-Finals. Der Endspielort steht noch nicht fest.

Die Begegnungen im Vereinsticket Rheinlandpokal sind angesetzt für den 30. November/01. Dezember (Achtelfinale), 22./23. Februar 2025 (Viertelfinale) und 19./20. April (Halbfinale). Das Endspiel um den Vereinsticket Rheinlandpokal findet im Rahmen des Finalwochenendes der Frauen und Mädchen statt – im laufenden Wettbewerb am 14. Juni 2025; der Endspielort steht noch nicht fest.