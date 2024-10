Arbeiten am Versorgungsnetz in Trier: Engpässe auf Südallee und an Pacelliufer

TRIER. Ab dem 21. Oktober 2024 kommt es an zwei Stellen im Trierer Stadtgebiet, am Pacelliufer und auf der Südallee, zu Fahrbahnverengungen.

Für Arbeiten am Versorgungnetz muss die rechte Fahrspur am Pacelliufer zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und Hohenzollernstraße, auf Höhe der Hausnummern 7 und 8, gesperrt werden. Das bedeutet, dass der Verkehr ab Montag, 21. bis Mittwoch 30. Oktober 2024, an Werktagen zwischen 9 und 16 Uhr einspurig an den Arbeiten vorbei geleitet wird. Außerhalb des Baufeldes verläuft der Verkehr, wie gewohnt, weiterhin zweispurig. Die Radspur stadteinwärts wird ebenfalls in dem angegeben Zeitraum gesperrt. Radfahrer können ihr Fahrrad über den Gehweg an der Baustelle vorbeischieben. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Mittwoch, 30. Oktober 2024 andauern.

Auf Höhe der neuen Feuerwache kommt es auf der Südallee in Richtung Mariahof ab Montag, 21. Oktober 2024, zu einer Verengung der Fahrbahn. Der Grund sind Arbeiten am Versorgungsnetz. Daher wird die rechte Fahrspur in Richtung Mariahof einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Freitag, 25. Oktober 2024 andauern.

Bei Rückfragen steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)